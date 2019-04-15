Бывший завод Порошенко решили сделать базой ремонта кораблей Черноморского флота

Севастопольский морской завод, принадлежавший прежде нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, станет базовым предприятием для ремонта кораблей Черноморского флота ВМФ России, сообщил директор предприятия Владимир Баженов.

Баженов сообщил, что реализуется «программа модернизации и технического перевооружения завода», главная задача которой – «сделать СМЗ базовым предприятием для ремонта кораблей Черноморского флота», передает РИА «Новости».

Сухие доки рассчитаны на корабли длиной до 165 и 145 м, а достроечные набережные позволяют ставить корабли длиной до 300 м.

Отмечается, что у Севморзавода большой портфель заказов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о Севастопольском морском заводе, некогда принадлежавшем Петру Порошенко, но национализированном российскими властями в пользу Севастополя после воссоединения Крыма с Россией.

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