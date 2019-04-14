Определился победитель 1000-й гонки «Формулы-1»

В чемпионате мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» состоялась 1000-я гонка, в Гран-при Китая победу одержал британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Вторым стал еще один участник команды «Мерседес» финн Вальттери Боттас, третьим оказался немец Себастьян Феттель из «Феррари», передает РИА «Новости».

Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», сошел с гонки на 43-м круге.

Гран-при Китая – третий этап чемпионата 2019 года.