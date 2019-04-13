Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака», в котором исследовал стоимость стандартного завтрака в мировых финансовых центрах.

Прием пищи включает в себя стакан молока (227 грамм), одно яйцо, два ломтика хлеба и один фрукт, передает РИА Новости.

В проведенном агентством анализе этот показатель представлен в качестве процента от предполагаемого ежедневного дохода жителя конкретного города.

Специалисты пришли к выводу, что дешевле всего утренняя трапеза обходится жителям Женевы. Там его стоимость (1,45 доллара) составляет 0,8% от ежедневного дохода. Следом идет Дубай и Берн, где за завтрак жители обоих этих городов платят 0,96% своего ежедневного дохода.

Москва в указанном рейтинге заняла 69-е место. Жители российской столицы сегодня отдают за завтрак 2,2% своего ежедневного дохода. Чтобы позволить себе стандартный завтрак, необходимо поработать чуть больше десяти с половиной минут.