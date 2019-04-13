Учительницу обвинили в экстремизме за ссору с матерью ученика

Учительницу в Новосибирской области обвиняют в экстремизме за ссору с гражданкой Узбекистана на родительском собрании.

На собрании педагог назвала мать одного из учеников, которая является уроженкой Узбекистана, хамкой и порекомендовала ей учить русский язык, передает РИА Новости.

После этого женщина написала заявление в прокуратуру. Мировой суд вынес решение об административном правонарушении, но позже Болотнинская районная прокуратура снова подняла дело.

Ведомство сделало вывод, что учительница назвала женщину оскорбительным для граждан из Средней Азии словом, посоветовав «ехать домой».

Учительнице грозит до пяти лет лишения свободы. Также ее внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга без судебного решения и заблокировали все счета.