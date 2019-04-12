ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России с 12 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Аспект».

По данным ЦБ, «Аспект» допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам;

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком «АСПЕКТ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк «Аспект» является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация на 1 апреля занимала 343 место в банковской системе России.