МИД объявил Франции о зеркальном ответе на притеснения российских СМИ

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала, что Россия будет руководствоваться принципом взаимности по отношению к французским СМИ в ответ на ограничения против российских журналистов во Франции.

«Мы долго предупреждали. Этот период завершился, начался другой период, который мы называем периодом зеркального отношения к французской стороне в данной сфере», – заявила Захарова, передает ТАСС.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию во вмешательстве во внутриполитический кризис во Франции, заявив, что «фашисты, ультралевые радикалы и русские» через социальные сети манипулируют французскими СМИ.

МИД направлял в посольство Франции ноту протеста из-за публикации в СМИ информации о том, что президент страны Эммануэль Макрон заявил о якобы «вмешательстве» телеканала RT в протесты «желтых жилетов».

Российский посол в Париже Алексей Мешков объяснял причины нападок французских властей на российские СМИ, в частности, телеканал RT и информационное агентство Sputnik.