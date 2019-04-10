В Гидрометцентре дали рекомендации по замене зимних шин на летние

Московским автомобилистам уже можно менять зимнюю резину на летнюю, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, днем столичные автомобилисты могут ездить без опасений, передает ТАСС.

Метеоролог сообщил, что в ближайшие выходные, 13-14 апреля, ночные температуры в Москве установятся на нулевой отметке либо будут с небольшим минусом, поэтому водителям следует быть осторожнее на дорогах.

Что касается Подмосковья, то здесь погода также позволяет ездить на летних шинах, за исключением районов, где в лесах еще не растаял снег. Туда Вильфанд посоветовал выезжать на летней резине в начале следующей недели, когда дневная температура достигнет 8-10 градусов. В Санкт-Петербурге также рекомендуется подождать с заменой еще неделю, поскольку там температура днем достигает пока только четырех градусов.

Напомним, в прошлом году в России начал действовать новый технический регламент о безопасности колесных транспортных средств, по которым водителям тяжелых грузовиков и автобусов разрешено ездить на летней резине круглый год.