Россиянин отказался от пересадки головы

Программист из России Валерий Спиридонов, ранее согласившийся на операцию по пересадке головы, отказался от нее из-за жены и сына.

Валерий Спиридонов родился во Владимире, в детстве у него обнаружили редкое генетическое заболевание СМА (спинальную мышечную атрофию), которое истощает мышцы и лишает людей способности двигаться. Обычно пациенты с таким диагнозом не доживают до двух лет, однако Валерию сейчас 33 года. Он много лет мечтал о подобной операции, но в результате отказался.

«Я счастлив, что являюсь мужем и отцом, и не могу оставить свою семью», – рассказал Спиридонов съемочной группе Good Morning Britain, сообщает «360».

Он также отметил, что, возможно, в будущем все-таки решится на операцию, но первым пациентом с пересаженной головой быть не хочет. Спиридонов убежден, что первопроходцами должны быть те люди, для которых подобная операция – последний шанс выжить.

В интервью мужчина рассказал, что познакомился со своей будущей женой в 2015 году. Супруги мечтали о детях, но в первую очередь решили сделать тест, чтобы узнать не передастся ли болезнь по наследству. В итоге выяснилось, что СМА передается детям, если только оба родителя – носители мутировавшего гена. Сейчас в их семье растет здоровый сын.

Планировалось, что операцию проведет итальянский хирург Серджо Канаверо, который ранее проводил опыты на обезьянах и убедился, что даже после пересадки мозг продолжает посылать сигналы конечностям и другим органам. Операция была назначена на декабрь 2017 года, для ее проведения нужны были 42 хирурга и 10 млн евро.

После отказа Спиридонова Канаверо все-таки планирует сделать пересадку человеческой головы, пациентом станет гражданин Китая.

Опыты по трансплантации головы хирурги проводят уже около 100 лет. Сначала они тренировались на животных, а в 2017 году впервые была пересажена голова человека от одного трупа к другому.

Тем не менее технологии, которая позволит это сделать со 100-процентным результатом пока нет. И к тому же многие ученые ставят вопрос об этичности этой хирургической процедуры.