Дуда потребовал вывести силы НАТО «из зоны комфорта»

Президент Польши Анджей Дуда после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом потребовал «вывести из зоны комфорта» военные силы альянса, повысив уровень их мобильности.

«Мы обсудили необходимость сделать силы НАТО мобильными. Нужно вывести их из зоны комфорта. Солдаты должны перемещаться и выполнять свои задачи, быть мобильными», – передает слова Дуды ТАСС.

Он отметил, что имеет в виду не только польских военных, но и силы остальных стран НАТО.

В НАТО считают необходимым повышать мобильность войск. В связи с чем альянс даже решил создать новое вспомогательное командование по логистике, подкреплению и военной мобильности в Европе.

При этом в США заявляли, что ключом для «сдерживания» России в Европе является географическое положение Польши, которое позволяет повысить мобильность войск НАТО.