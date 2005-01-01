Путин проехал на коне во время визита в полицейский полк

Президент Владимир Путин накануне Международного женского дня приехал в Первый Оперативный полк полиции ГУ МВД по Москве, где ознакомился с особыми обязанностями конного и туристического патрулей и сел на коня.

Он приехал по приглашению сотрудниц конной и туристической полиции, которое поступило 28 февраля во время осмотра тематической экспозиции перед расширенным заседанием коллегии МВД, передает РИА «Новости».

В 1-й оперативном полку полиции президент проехал по манежу на лошади из конного патруля. Для него вывели гнедого коня, президент сел в седло и сделал несколько кругов. Всего в выезде участвовали 17 лошадей, большинство – белые.

Манеж украсили к Международному женскому дню: на полу из подкрашенных опилок выложили дату 8 марта с ярким разноцветным орнаментом вокруг.

Путина пригласили посетить первый оперативный полк 28 февраля, когда он осматривал выставку в здании МВД на Житной улице перед коллегией министерства. Тогда президент подошел к стенду конной и туристической полиции, где пообщался с девушками, служащими в соответствующих подразделениях. «Вы из конной полиции?» – спросил он у девушек в форме, а те в ответ пригласили его приехать и посмотреть, как они несут службу.

Первый оперативный полк – это два кавалерийских батальона и специализированный батальон, который выполняет функции туристической полиции. Штатная численность полка составляет 857 единиц личного состава, в московской конной полиции 270 сотрудников и 198 лошадей.

Полк был сформирован еще весной 1918 года, тогда он назывался Конным Дивизионом Московской милиции имени Комиссариата Путей сообщения и ЦЕНТРАНа. В 1922 году награжден Почетным Красным знаменем, его вручил председатель ВЧК Феликс Дзержинский.

В 2001 году был реорганизован в оперативный полк милиции, в 2004 году – в первый оперативный полк милиции, в 2011 году – в 1-й оперативный полк полиции ГУМВД. Сотрудники полка обеспечивают правопорядок и общественную безопасность на массовых мероприятиях, патрулируют лесопарковую зону города в конном строю. Туристическая полиция занимается обеспечением безопасности гостей столицы и помощью туристам, а также оперативным расследованием краж и разбойных нападений.