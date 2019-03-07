Россия потребовала от Британии информацию о расследовании смерти Глушкова

Российское посольство в Лондоне направило в МИД Великобритании очередную ноту с требованием представить официальную информацию о расследовании смерти экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова.

Как отметил представитель российской дипмиссии, что 12 марта исполнится год со дня смерти Глушкова в Лондоне, но британская сторона продолжает игнорировать многочисленные запросы России о ходе расследования убийства.

«7 марта посольство направило очередную ноту в Форин-офис с требованием представить официальную, пусть даже и предварительную информацию о проведенных следственных действиях» – сказал представитель посольства, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что 11 марта посольство планирует опубликовать заявление в связи с годовщиной «очередной таинственной смерти российского гражданина в Соединенном Королевстве».

В марте прошлого года Глушков, заочно приговоренный в России к восьми годам колонии за хищения у «Аэрофлота», был найден мертвым в Лондоне. Следствие считает, что он был задушен собачьим поводком. СМИ сообщали, что Глушков мог погибнуть из-за секс-игры со своим любовником.

Позже посольство России заявляло, что Великобритания демонстрирует нулевой уровень сотрудничества в расследовании убийства Николая Глушкова.