Предложено ввести уголовную ответственность за похищение ребенка вторым родителем

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести уголовную ответственность в России за похищение ребенка вторым родителем.

Обращение с просьбой инициировать соответствующие поправки в законодательство уже направлено премьер-министру Дмитрию Медведеву, передает RT.

Волынец заявила, что после развода супругов суд определяет, с кем остаются общие дети, и при этом нередки случаи, когда второй родитель безосновательно удерживает у себя ребенка.

Именно это и предлагается считать похищением.

В случае первичного нарушения предлагается оформление протокола об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 50 тыс. рублей, а «при повторном похищении рецидивист должен быть привлечен уже к уголовной ответственности по ст. 126 УК России («Похищение человека»)».

В данный момент за похищение несовершеннолетнего предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет.

При этом если ребенок старше 10 лет захочет жить с родителем-нарушителем, то суд может рассмотреть это как повод освободить второго родителя от уголовной ответственности.

Волынец также предлагает установить штраф от 1 до 5 тыс. рублей (в зависимости от количества нарушений) в тех случаях, когда проживающий с ребенком родитель препятствует его общению со вторым родителем.