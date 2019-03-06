Скончалась театральный критик и сценарист Майя Туровская

На 95-м году жизни скончалась советский и российский кино- и театральный критик, сценарист Майя Туровская, сообщила главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова.

«Майя Туровская. RIP. Как бы прожить такую же достойную жизнь...», – написала Давыдова на своей странице в Facebook.

Туровская родилась 27 октября 1924 года в Харькове. Работала ведущим научным сотрудником НИИ теории и истории кино, печаталась в различных журналах. Она была автором сценариев нескольких фильмов, в том числе известного кино «Обыкновенный фашизм». С 1992 года Туровская проживала в Мюнхене. Являлась лауреатом кинопремии «Ника» в номинации «За вклад в кинематографические науки».