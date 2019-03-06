На Ставрополье грузовик столкнулся с микроавтобусом из Азербайджана

В Кочубеевском районе Ставропольского края, на 252-м км федеральной автодороги «Кавказ» недалеко от города Невинномысска произошло столкновение микроавтобуса «Мерседес Вито», следовавшего из Азербайджана, и автомобиль «ГАЗ-66», сообщили в администрации района и в краевом управлении ГИБДД.

ДТП произошло в 05.30 мск недалеко от города Невинномысска, передает ТАСС.

«В ДТП шесть человек погибли, еще пятеро пострадали. Гражданство и личности жертв и пострадавших устанавливаются», – сказал представитель администрации района.

По предварительным, пострадавших направляют в больницу города Невинномысска.

«Установлено, что минивэн осуществлял частную перевозку из Азербайджана в Москву. Точное количество участников ДТП, их личности и место проживания уточняется», – сообщили в краевом управлении ГИБДД.

По предварительной информации Госавтоинспекции, причиной ДТП мог стать выезд на встречную полосу автомобиля «ГАЗ-66».

Напомним, в декабре минувшего года в ДТП под Воронежем погибли два гражданина Азербайджана.