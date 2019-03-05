Пентагон решил разместить истребители пятого поколения в Европе на постоянной основе

В Европе на постоянной основе будут размещены американские истребители-бомбардировщики пятого поколения, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти.

«ВВС в настоящее время на ротационной основе предоставляют мне самолеты пятого поколения, бомбардировщики и так далее, которые нам необходимы для развертывания в целях сдерживания, а также для обеспечения своей готовности. Я также ожидаю их дислокации в Европе в определенном количестве на постоянной основе», – передает его слова ТАСС.

Он не раскрыл каких-либо деталей будущего развертывания американских истребителей пятого поколения в Европе на постоянной основе.

У США есть два истребителя пятого поколения – F-22 и F-35.

Европейские страны являются активными покупателями истребителей F-35, однако там задумались и о создании собственного конкурента этим самолетам.

Добавим, что в августе 2018 года на учениях НАТО в Норвегии был проведен воздушный бой между F-35 и F-22.