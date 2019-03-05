Жители калужского поселка рассказали, почему не впустили замерзающую пенсионерку

В Калужской области пенсионерка замерзла насмерть в поселке, не достучавшись до соседей ночью, жители окрестных домов рассказали в СМИ, почему не впустили пожилую женщину.

Пенсионерка, страдавшая деменцией, ушла из дома и несколько дней в легкой одежде бродила по поселку и замерзла, не дождавшись помощи, передает РЕН-ТВ.

Один из соседей объяснил, что ночью в здании не слышно стука.

«Ну вы представляете, вот ворота закрыты, давайте подойдем? Вот ворота закрываются. Попробуйте постучаться», – рассказал один из собеседников телеканала. Другой отметил, что не общался с пенсионеркой.