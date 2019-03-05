Росмолодежь проведет в Петербурге федеральный молодежный форум

Росмолодежь планирует с 2019 года проводить в Санкт-Петербурге крупный федеральный форум, сообщил руководитель агентства Александр Бугаев.

«Форумная кампания Росмолодежи в 2019 году пройдет в обновленном формате, будет модернизирована образовательная программа, появится еще больше возможностей для саморазвития молодежи. Появится еще один федеральный молодежный образовательный форум, его примет Санкт-Петербург», – сказал Бугаев, передает ТАСС.

Подробности об этом мероприятии будут представлены позже.

Напомним, президент Владимир Путин подписал поручение о форумной кампании 2019 года. Согласно документу федеральный статус закреплен за шестью площадками.

Так, в 2019 году меняют место проведения ключевые форумы страны: Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» пройдет в Московской области в круглогодичном центре на базе мастерской «Сенеж», Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» – на территории городского округа Судак Крыма, Всероссийский молодежный Дальневосточный форум «Восток» – в Приморском крае. Это связано с улучшением транспортной логистики и повышением комфорта проживания участников.

Также впервые в 2019 году Санкт-Петербург примет федеральный молодежный образовательный форум. Организация и проведение федеральной молодежной образовательной площадки станет значимым событием для региона.