Нефть подешевела на опасениях за темпы роста спроса на сырье

Стоимость нефти в ходе торгов во вторник утром снизилась на фоне опасений относительно замедления роста спроса на сырье, при этом сокращение добычи ОПЕК+ ограничивает негативную динамику цен на «черное золото».

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,46% – до 65,35 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,51%, составив 56,3 доллара за баррель, передает РИА «Новости».