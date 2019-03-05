В ожирении нашли неожиданный плюс

Люди с избыточной массой тела рискуют стать жертвой диабета и приобрести болезни сердца и сосудов, однако они в большей степени защищены от смерти после инсультов, сообщили в пресс-службе Американской академии неврологии.

За последние годы ученые выяснили, что ожирение не только повышает нагрузку на скелет, способствует развитию проблем с метаболизмом и является одной из причин возникновения сахарного диабета, но также негативно влияет на другие части организма. В частности, как выяснили американские специалисты, лишний вес у женщин способствует рецидиву рака груди, а также ускоряет старение мозга и вызывает изменения в его работе, передает РИА «Новости».

С другой стороны, недавно европейские и американские медики нашли несколько неожиданных плюсов от лишнего веса. В частности, замечено, что его обладатели заметно чаще выживают, попадая в реанимацию с тяжелыми инфекционными заболеваниями. Кроме того, люди с лишним весом живут заметно дольше после диагностирования сердечной недостаточности, чем остальные сердечники.

Команда ученых, возглавляемая Цзолу Лю из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США), пришла к выводу, что нечто похожее характерно и для инсультов. Исследователи проследили за судьбой примерно 1 тыс. пожилых жителей Калифорнии, недавно переживших сильное кровоизлияние в мозг. Их разделили на пять групп по степени ожирения и наблюдали, как быстро происходит восстановление.

Оказалось, что лишний вес крайне благотворно влиял на здоровье их подопечных. Самые тучные пациенты Лю и ее команды умирали на 62% реже, чем жертвы инсультов с нормальным весом. Чрезмерно худым больным, напротив, не удавалось восстановиться после инсульта в полтора раза чаще, чем пожилым американцам без лишних килограммов.

Причины этого ученые пока не установили. Лю не исключает, что это связано с «резервом» питательных веществ, которые есть в организме людей с большим весом.

Ранее Минздрав России сообщал, что в 2017 году больше всего пациентов с ожирением отмечено в возрастной группе старше 55 лет, так как физическая активность в этом возрасте снижается, а пищевые привычки остаются прежними.