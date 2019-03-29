Педагога в Башкирии решили уволить после появления видео с приставанием к ученице

Учитель ОБЖ сельской школы будет уволен после публикации в интернете видеозаписи с его приставаниями к ученице, сообщил глава Кушнаренковского района Башкирии Руслан Гизатуллин.

«Администрация района немедленно прервет отношения с этим педагогом, мы уволим его с формулировкой «за аморальное поведение», – приводит его слова РИА «Новости».

Гизатуллин сказал, что в настоящее время юристы готовят соответствующие документы. Он добавил, что возмущен увиденным.

Глава муниципалитета подчеркнул, что учитель должен давать детям знания и нравственное воспитание. «Я сам 11 лет преподавал в высшей школе и знаю, что даже не имею права неверно высказаться, потому что ученики учатся в том числе и у меня», – подчеркнул он.

Гизатуллин добавил, что этот педагог своим поведением подвел все сообщество района.

Видео, снятое камерами видеонаблюдения в школьном классе, в котором учитель обнимает ученицу, а затем поднимает ее на руки, опубликовала ГТРК «Башкортостан». По их информации, педагог к тому же является депутатом местного сельсовета.