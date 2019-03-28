YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил новые ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя из-за «нарушения условий использования ресурса».

На случившееся первым обратил внимание Telegram-канал «Жизнь Ютуб».

Новый выпуск возобновленного авторского проекта «Намедни» Парфенов разместил 18 марта на канале Parfenon. Он был посвящен событиям 1946 года и должен был стать первым в цикле «1946-1951». Программа Парфенова «Намедни» выходила на НТВ в 1990-е годы и легла в основу исторических книг, написанных впоследствии журналистом.

Очередная серия программы «вДудь» вышла 20 марта. Героем стал бывший резидент Comedy Club и телеведущий Таир Мамедов. Юрий Дудь берет интервью у российских знаменитостей из различных сфер, задавая собеседникам откровенные вопросы с использованием нецензурной лексики.

В пояснении YouTube говорится, что удаленные видеозаписи нарушают условия использования ресурса, передает РИА «Новости».