Политолог: Прежде всего от региональных управленцев теперь требуется эффективность

«Не стоит сравнивать текущую формацию губернаторов с предыдущей и даже предпредыдущей, которая сохранилась в ряде регионов с 90-х годов», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт ЭИСИ Дарья Кислицына, комментируя массовое обновление губернаторского корпуса России.

Как считает руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына, «не стоит мерить всех губернаторов по одной линейке» как минимум потому, что времена, когда они назначались, были разными, даже эпохи были разными.

«Страна изменилась, политические задачи – тоже. Если раньше был запрос на крепкого хозяйственника, под которым в первую очередь понимался человек, консолидирующий под себя максимальные ресурсы региона, контролирующий процесс и ставящий своих людей, то сейчас речь идет о критериях, прежде всего, эффективности», – отметила Кислицына.

Она объяснила, что востребованность в опытных выходцах из регионов на уровне федерального центра объясняется тем, что регион – «это территория, где нужно налаживать процессы, которые бы работали прозрачно и эффективно – как при текущем властном контуре, так и при условиях смены губернаторского корпуса».

По словам Кислицыной, «региональные выходцы хороши тем, что они понимают специфику конкретной территории, а федеральный опыт дает широкую планку понимания работы и функционирования различных отраслей экономики, которые на месте выделяются и локализуются».

Напомним, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) во вторник опубликовал доклад, в котором, в частности, отмечается: согласно соцопросам, граждане высоко оценивают результаты работы нового поколения губернаторов. По оценке экспертов, высокие рейтинги, говорящие о позитивной оценке жителями регионов работы новых руководителей, фиксируют запрос граждан на «губернаторов-хозяйственников» нового образца.