Снегоуборочная машина в ХМАО завалила снегом ребенка

В Когалыме при расчистке территории снегоуборочная машина засыпала школьника снегом, сообщает пресс-служба управления СК по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным следствия, водитель грейдера не заметил девятилетнего ребенка, в результате чего мальчик получил травму ноги. Школьник доставлен в больницу, сообщается на сайте СК.

На данный момент проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).