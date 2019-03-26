СК занялся проверкой попытки нижегородского чиновника откупиться после ДТП

Следственный комитет проводит проверку информации о попытке замминистра образования Нижегородской области Владимира Шахназарова, попавшего в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, дать взятку сотруднику ГИБДД.

«В нижегородских СМИ была опубликована информация о том, что Шахназаров пытался откупиться от полицейских. По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой следователи СК дадут юридическую оценку действиям чиновника на предмет покушения на дачу взятки правоохранителям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – передает комментарий СК РИА «Новости».

Ранее стало известно, что 17 марта в городе Навашино нижегородский чиновник, управляя автомобилем Mercedes, попал в дорожно-транспортное происшествие. Пострадавших в аварии не было, автомобили получили механические повреждения. Также было установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже в СМИ появилась информация, что Шахназаров с 26 марта уволен со своего поста.

В феврале сообщалось, что депутат оскорбил женщину после ДТП.