Белый дом успокоил политических противников Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп не намерен просить генерального прокурора США Уильяма Барра начинать расследование в отношении политических противников американского лидера из числа демократов, сообщил заместитель пресс-секретаря президента США Хоган Гидли.

По словам Гидли, после публикации итогов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера американский лидер, «чувствует себя отлично», передает ТАСС.

«Он просто очень рад тому, как это все обернулось», – пояснил заместитель пресс-секретаря на борту президентского самолета, вылетевшего из штата Флорида в столичный округ Колумбия.

Гидли также заверил, что «Трамп не планирует просить генерального прокурора начинать расследование в отношении своих политических противников».

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер не обнаружил сговор между избирательным штабом Трампа и Россией. Комментируя ситуацию, глава Белого дома призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США.