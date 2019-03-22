Названы сроки открытия станции метро «Академическая» в Петербурге

Станция метро «Академическая» в Санкт-Петербурге откроется после капитального ремонта к 1 июля 2019 года, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.

Беглов отметил, что жители города давно ждут открытие этой станции, и ожидается, что «к 1 июля станция должна быть запущена», передает РИА «Новости».

«Как раз начнется прием документов в вузы, здесь у нас рядом Политех. Строители пообещали и сделают, я уверен в этом, и к 1 июля станция будет запущена. И для абитуриентов, и для студентов, и для жителей района будет подарок», – сказал врио губернатора после посещения станции.

Он также отметил, что работы, которые проводятся на «Академической», улучшат доступность вестибюля для маломобильных групп населения: «Предполагается расширение дверей. Также для слабовидящих тоже должны быть устройства, чтобы им было удобно. Метро должно модернизироваться, оно должно быть удобным, безопасным и уютным. Вот самая главная задача».

Беглов сообщил, что на очереди реконструкция станций метро «Технологический институт» и «Маяковская».

В ближайшее время врио губернатора намерен посетить строящиеся станции метро Фрунзенского радиуса (станции «Проспект Славы», «Дунайский проспект», «Южная»).

«Мы провели ряд встреч и проводим встречи с «Метростроем», выстроили соответствующие планы. В ближайшее время я буду на этих строящихся станциях», – сказал он.

«Мы работаем над развитием метро, нам нужно выработать концепцию. Город развивается, и те планы, которые были раньше, они на сегодняшний день может не вполне соответствуют тому, как развился город, и как он будет развиваться дальше. Нам четко нужно понять развитие города... Допустим, в Красном селе нужно решать вопросы с транспортной системой, также нужно решать вопросы с аэропортом (его транспортной доступностью), у нас большой выставочный комплекс в Пушкинском районе. Нужно посмотреть другим взглядом на сложившуюся ситуацию», – отметил Беглов.

Станция метро «Академическая» была открыта 31 декабря 1975 года. На капитальный ремонт ее закрыли 30 июля 2018 года. Стоимость основных работ по капитальному ремонту станции – 480 млн рублей, из них 340 млн – собственные средства метрополитена.

На станции запланирован капитальный ремонт трех эскалаторов, будет выполнена модернизация систем управления эскалаторами, системы автоматического контроля оплаты проезда с заменой турникетов, модернизация систем по обеспечению транспортной безопасности: системы интеллектуального видеонаблюдения и системы контроля доступа.

На платформе станции в ночное время службами метрополитена выполняются работы по замене мраморной облицовки путевых стен и гранитного пола перронного зала. В рамках капремонта предусмотрена замена систем отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения. Полностью меняется кабельная сеть, система электроснабжения и электроосвещения. Также полностью меняется система противопожарной защиты.

Ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов посетил презентацию новых 10 электробусов, которые с 19 марта начали ходить по маршруту № 128 в Петербурге, и в одной из машин проехался сам.