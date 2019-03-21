В работе сервисов «Яндекса» произошел масштабный сбой

О перебоях в работе сервисов «Яндекса», наблюдавшихся в четверг, стало известно из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Также о сбоях сообщили и пользователи, они пожаловались на заминки в работе сервисов «Яндекс. Такси», «Яндекс. Почта» и «Яндекс. Дзен». Сообщения о неполадках стали поступать около 16.00 мск. В большей степени проблемы коснулись жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов.

В компании сообщили, что неполадки уже устранили.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», – передает сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как успешная работа «Яндекса» влияет на российскую экономику.