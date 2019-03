В России проходят акции поддержки во Всемирный день людей с синдромом Дауна

Всемирный день людей с синдромом Дауна отмечается в четверг, 21 марта; в России в честь этого дня проводятся акции поддержки.

Российский благотворительный фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» записал социальный ролик, в котором показал один день из жизни молодого человека с синдромом Дауна, на время ставшего консультантом в книжном магазине.

Видео было выложено на YouTube-канале фонда.

Впервые Всемирный день людей с синдромом Дауна был отмечен в 2006 году. Решение о проведении дня было принято по инициативе Международной (IDSA) и Европейской (EDSA) ассоциаций Даун-cиндром на VI международном симпозиуме по синдрому Дауна, который проходил в Пальма-де-Майорка (Испания).

В декабре 2011 года Генассамблея ООН предложила с 2012 года отмечать этот день всем государствам, чтобы повысить уровень информированности общества о синдроме Дауна.

День и месяц для этого события символически отражают природу возникновения патологии: март выбран потому, что синдром Дауна представляет собой трисомию (март – третий месяц года) по 21 хромосоме (21 число).

Синдром впервые был описан в 1866 году британским врачом Джоном Лэнгдоном Дауном. В 1959 году французский ученый Жером Лежен обосновал генетическое происхождение этого синдрома.

Синдром Дауна – заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома (вместо двух хромосом 21 присутствует три); в результате общее количество хромосом становится равным 47, тогда как в норме оно должно равняться 46.

Более редкие формы синдрома Дауна – мозаичная (при которой часть клеток имеет патологический, а часть нормальный набор хромосом) и транслокационная (обусловлена более сложными хромосомными нарушениями).

Синдром Дауна является наиболее часто выявляемой генной патологией, которая распространена во всех регионах мира и не зависит от качества жизни и состояния здоровья родителей. Причины возникновения синдрома Дауна до конца не изучены. Одним из выявленных факторов, который увеличивает риск развития аномалии, является возраст матери.

Риск развития синдрома Дауна при беременности увеличивается у женщин старше 35 лет, однако за счет более высоких коэффициентов рождаемости у молодых женщин, 80% детей с синдромом Дауна рождаются у женщин моложе 35 лет.

По данным ООН, каждый год примерно от 3 до 5 тыс. детей рождаются с синдромом Дауна. Это хромосомное расстройство встречается у одного младенца из примерно 1 тыс. 100 новорожденных.

Половина детей, рожденных с синдромом Дауна, имеют врожденный порок сердца, около 75% – повышенный риск потери слуха. 50-75% людей с синдромом Дауна страдают от обструктивного апноэ сна (остановка дыхательных движений), до 60% предрасположены к развитию катаракты и других глазных болезней, чаще остальных подвержены заболеваниям щитовидной железы, анемии и лейкемии, болезни Гиршпрунга.

Продолжительность жизни людей с синдромом Дауна в последние годы резко возросла и составляет около 60 лет (в 1983 году – 25 лет).

При этом жизненно важное значение для роста и развития детей с синдромом Дауна имеет доступ к медобслуживанию, программам раннего вмешательства и инклюзивного образования, а также проведение соответствующих медицинских исследований.

В России синдром Дауна входит в перечень заболеваний, в связи с которыми можно получить инвалидность.

Лидером в области оказания ранней психолого-педагогической и социальной помощи в стране детям с синдромом Дауна и их семьям является благотворительный фонд «Даунсайд Ап», созданный в 1997 году.

В 2019 году Всемирный день людей с синдромом Дауна проводится под лозунгом «Никто не будет забыт» (Leave no one behind).