Директора оборонного завода обвинили в попытке подкупа контрразведчика

В суд Воронежской области передано уголовное дело против исполнительного директора 711 авиационного ремонтного завода (711 АРЗ) Александра Волоса, подозреваемого в попытке подкупа сотрудника военной контрразведки; по данным следствия, обвиняемый предлагал капитану ФСБ 2 млн рублей за успешное прохождение проверки, но тот от денег отказался.

Как сообщили «Коммерсанту» в прокуратуре Воронежской области, обвинительное заключение по делу Александра Волоса было утверждено 15 марта. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, в сентябре 2018 года военная прокуратура Воронежского гарнизона организовала на 711 АРЗ проверку исполнения гособоронзаказа, которая могла выявить «нарушения финансового характера со стороны должностных лиц». Речь шла о возможном нецелевом расходовании средств.

Чтобы не допустить «выявления и документирования» этих фактов Александр Волос предложил проводившему проверку оперативнику – прикомандированному к предприятию сотруднику военной контрразведки ФСБ – взятку в размере 1 млн рублей. Капитан отказался. В деле говорится, что два дня спустя обвиняемый отправился по месту службы контрразведчика, лично передал ему деньги – уже 2 млн рублей – и был задержан с поличным.

Сторона защиты настаивает, что события развивались иначе. Адвокат подозреваемого Сергей Жеребятьев утверждает, что оперативник ФСБ якобы провоцировал руководителя 711 АРЗ на дачу взятки, потому что «хотел заработать денег». «Чистая провокация. Мы будем добиваться оправдательного приговора», – пообещал он, добавив, что его подзащитный является положительным человеком, полковником и участником боевых действий.

«Ситуацию спровоцировал сам «смершевец»: он приходил в кабинет, предлагал как-то «решить вопрос». Когда у вас выпрашивают деньги – это преступление?» – подчеркнул адвокат.