Директора оборонного завода обвинили в попытке подкупа контрразведчика

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20 марта, среда  |  Последнее обновление — 22:38  |  vz.ru
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Путешественники без багажа смогут существенно сэкономить

Крупнейшая российская авиакомпания решила снизить цены на билетыФото: Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот», которой грех жаловаться на финансовые показатели и число пассажиров, решила существенно снизить цены на авиабилеты. Для этого премиальный перевозчик решил перенять инструменты лоукостеров. Что же подвигло «Аэрофлот» решиться на введение безбагажного тарифа и чем он выгоден пассажирам? Подробности...
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Каковы шансы на то, что Сербия отвернется от России

Коалиционный договор оппозиции – это настоящая декларация о захвате властиФото: Marko Djurica/Reuters
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Вучича и останавливаться не собираются. Представители оппозиции находятся в контакте с посольством США, где за взаимодействие с ней отвечает специальный человек. ЕС и США хотят, чтобы Сербия пересмотрела отношения с Россией. Могут ли они рассчитывать на успех? Подробности...
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Нобелевский лауреат из Японии научит Сибирь ускорять интернет

Изобретения профессора Хироси Амано используются в экранах смартфоновФото: Shi Tiansheng/Xinhua/ZUMA/Global Look Press
«Мы объединимся друг с другом и будем взаимодействовать. Ведь японская и российская наука сталкиваются с похожими проблемами», – сказал газете ВЗГЛЯД лауреат Нобелевской премии по физике за 2014 год Хироси Амано, который принял решение начать сотрудничество с Новосибирским государственным университетом. Подробности...
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США проигрывают Китаю битву за Европу

Ангеле Меркель не понравилось, что ей диктуют из-за океана, какой интернет-сетью пользоватьсяФото: JULIAN STRATENSCHULTE/EPA/ТАСС
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь открыто выступила против президента США Дональда Трампа, на этот раз в споре вокруг Huawei. Она пообещала продолжить бизнес с этой китайской корпорацией вопреки запрету США. Китайцы предлагают быстро, качественно и недорого покрыть Германию сетями 5G, благодаря которым в стране смогут появиться уже не только «умные дома», но и целые «умные города».  Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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В «загибах» феминизма виноваты мужчины

Сергей Лукьяненко, писатель
Помните, было недавно даже у нас – требование к мужчинам не сидеть раздвинув ноги. Это же классическое требование к благопристойным девицам – дабы не провоцировать ни мужчин, ни себя, вообще забыть, что между ногами что-то имеется! Подробности...

На Казахстан будут давить с удвоенной силой

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Несмотря на общий позитивный фон в отношениях России и Казахстана, постепенно накапливается критическая масса недоговоренностей и двусмысленностей, которые в определенный момент могут начать связывать политикам руки. Подробности...
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Назарбаев прощается, но никуда не уходит

Андрей Манчук, политолог
Бывший президент сохраняет полный контроль над Советом безопасности, который превратился во влиятельную структуру, координирующую деятельность силовиков. Это дублирующее, а вернее, основное настоящее правительство Казахстана. Подробности...
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      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            Директора оборонного завода обвинили в попытке подкупа контрразведчика

            20 марта 2019, 22:24

            Текст: Ольга Никитина

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            В суд Воронежской области передано уголовное дело против исполнительного директора 711 авиационного ремонтного завода (711 АРЗ) Александра Волоса, подозреваемого в попытке подкупа сотрудника военной контрразведки; по данным следствия, обвиняемый предлагал капитану ФСБ 2 млн рублей за успешное прохождение проверки, но тот от денег отказался.

            Как сообщили «Коммерсанту» в прокуратуре Воронежской области, обвинительное заключение по делу Александра Волоса было утверждено 15 марта. Он подозревается в даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

            По данным следствия, в сентябре 2018 года военная прокуратура Воронежского гарнизона организовала на 711 АРЗ проверку исполнения гособоронзаказа, которая могла выявить «нарушения финансового характера со стороны должностных лиц». Речь шла о возможном нецелевом расходовании средств.

            Чтобы не допустить «выявления и документирования» этих фактов Александр Волос предложил проводившему проверку оперативнику – прикомандированному к предприятию сотруднику военной контрразведки ФСБ – взятку в размере 1 млн рублей. Капитан отказался. В деле говорится, что два дня спустя обвиняемый отправился по месту службы контрразведчика, лично передал ему деньги – уже 2 млн рублей – и был задержан с поличным.

            Сторона защиты настаивает, что события развивались иначе. Адвокат подозреваемого Сергей Жеребятьев утверждает, что оперативник ФСБ якобы провоцировал руководителя 711 АРЗ на дачу взятки, потому что «хотел заработать денег». «Чистая провокация. Мы будем добиваться оправдательного приговора», – пообещал он, добавив, что его подзащитный является положительным человеком, полковником и участником боевых действий.

            «Ситуацию спровоцировал сам «смершевец»: он приходил в кабинет, предлагал как-то «решить вопрос». Когда у вас выпрашивают деньги – это преступление?» – подчеркнул адвокат.


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