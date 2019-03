Россиян предупредили о гриппе в Европе В Финляндии раскрыли секрет счастья своих граждан 20 марта 2019, 09:50 Текст: Наталья Ануфриева

Секрет счастья людей в Финляндии кроется в экспериментальном подходе правительства к созданию благополучия в стране: государство стремится повысить комфорт и безопасность граждан через проведение тщательных исследований в сферах здравоохранения, образования и занятости, объяснили в аналитическом центре Next Era. В 2018 году Финляндия была названа самой счастливой страной в мире, согласно докладу The World Happiness Report. Международный день счастья отмечается во всем мире 20 марта, передает РИА «Новости». Исполнительный директор Next Era Юха Яакко напомнил, что «Финляндия была одной из самых бедных стран в Европе». «Таким образом, единственный способ добиться успеха для такой страны – отдаленной от континентальной Европы, с ужасными погодными условиями – это сосредоточиться на своих людях», – рассказал он. В данный момент Финляндия входит в число самых богатых стран мира по ВВП на душу населения; уровень материнской смертности – один из самых низких на планете; низкие уровни бедности и преступности. Начиная с 1960-х годов, государство начало отслеживать состояние здоровья каждого из своих граждан от рождения до смерти, используя личный идентификационный код, регистрируя каждую госпитализацию, амбулаторное лечение и рецепт, а также анализируя данные. В Национальном институте здравоохранения и социального обеспечения эти данные используют для рекомендаций и выводов. Так, если в одном муниципалитете увидят увеличение числа людей со сломанными бедрами, власти проанализируют ситуацию и начнут высыпать там больше песка на ледяные тротуары, чтобы предотвратить падения на скользких улицах. Также успешным экспериментом стала и система образования. Яакко рассказал, что «школа и ее учебный план построены вокруг того, чтобы дети учились за пределами классной комнаты». Например, «на каждом углу есть место, где дети могут работать самостоятельно или в небольших группах, будь то уютный уголок у кирпичного камина или удобные кресла с видом на оживленный обеденный зал». Детям предоставляют большую свободу передвижения по школе, позволяют работать в любом удобном для них месте, а также «у каждого ребенка индивидуальный план уроков, соответствующий потребностям». Однако не все оказывается успешным. Например, привлекший мировое внимание эксперимент по выплате безусловного базового дохода был признан неэффективным. «Тем не менее, все эти эксперименты, а также мониторинг и исследования, означают, что Финляндия уже довольно давно корректирует свое общество. Это оказало косвенное влияние на здоровье, образование и занятость - и да, даже на счастье», – подчеркнул Яакко. Несмотря на активную роль государства в жизни граждан, финны не считают его работу посягательством на их свободу. «Я думаю, что для государства было бы хорошо взять на себя ответственность за граждан. Если государство заботится о фундаментальных основах, необходимых для хорошей жизни, то рядовой гражданин может свободно сосредоточиться на своих собственных целях», – считает психолог Франк Мартелло. Ранее были названы страны с самыми высокими показателями по стрессу и физической боли.

