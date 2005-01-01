Путин объяснил высокие цены на продукты в Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что высокие цены на продукты в Крыму вызваны не торговыми санкциями, а низким уровнем сельского хозяйства в регионе.

«Связано это не с санкциями совсем, это связано с уровнем развития сельского хозяйства в Крыму, вот с чем это связано. Если виноградство развивается, то другие направления сельского хозяйства пока не очень, а это ведет, во-первых, к транспортным издержкам, а во-вторых, сразу сюда включается сеть поставщиков и так называемых «фирм-прокладок». Они «наворачивают» на этом, зарабатывают», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

Путин сказал, что правоохранительные методы в этом случае будут неэффективны, поэтому необходимо «улучшать транспортную доступность». Российский лидер выразил надежду, что логистическая ситуация изменится, когда полностью заработает Крымский мост, в том числе, его железнодорожная часть. Также Путин считает необходимым активно развивать собственное сельское хозяйство. Президент подчеркнул, что региональным сельхозпроизводителям будут оказываться различные меры поддержки.

На встрече с крымской общественностью Путин рассказал, какие проблемы для Крыма требуют скорейшего решения.

Власти Крыма и российское правительство заявили о возможности прямого железнодорожного сообщения между Керчью и Симферополем после запуска движения по Крымскому мосту.