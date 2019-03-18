Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 17 копеек – до 64,64 рубля, курс евро снизился на 8 копеек – до 73,31 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 67,19 доллара за баррель, передает РИА «Новости».