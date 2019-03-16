Финалистам конкурса «Лидеры России» посоветовали «не ловить звезду»

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16 марта, суббота  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Уроженец сербского села Путинцы защитил Севастополь от «правосеков»

Сербский доброволец Деян Берич прославился позднее в ДНР под позывным «Деки»Фото: с личной страницы в соц сети
«Мы тогда патрулировали достаточно обширную территорию. Мой район был в Чернореченском каньоне, в ущелье речки Черной. Там мы и увидели эту подозрительную группу – 11 человек. Я позвонил старшему командиру, дал координаты, отследил их», – рассказал газете ВЗГЛЯД сербский доброволец Деян Берич, вспоминая свою службу в ополчении Севастополя в первые дни «русской весны». Подробности...
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Столицу Гипербореи строят в России

Ковдор в состоянии стать новой туристической Меккой РоссииФото: Юрий Васильев
В ближайшие годы на севере России может появиться еще одна достопримечательность – куда более экзотическая, чем резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. В Ковдорском районе Мурманской области – в медвежьем углу, как признают сами жители, – занялись проектом «Ковдор – столица Гипербореи». Цель – наладить туризм, чтобы перестать ходить с протянутой рукой за деньгами на развитие района. Подробности...
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Бойню в новозеландских мечетях устроили поклонники грузинских царей и русских адмиралов

Кровавая бойня в Новой Зеландии вскрыла серьезные процессы в трансформации обществаФото: Mark Baker/AP/ТАСС
В результате атаки террористов на мечети в Новой Зеландии убиты полсотни человек, десятки раненых. Главный исполнитель самого крупного теракта в истории благополучной страны приехал из соседней Австралии, а сам себя считает продолжателем легендарных военачальников, которые громили турок-османов на полях сражений. Какими были истинные мотивы стрелка? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16-го (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
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Новозеландский террор начался в Сети

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Перед миром остро стоит необходимость пересмотра норм безопасности. История не знает сослагательного наклонения, но если бы стрим-каналы, где велась трансляция, были оперативно заблокированы, пошел бы террорист на преступление? Подробности...
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Либералы готовы праздновать новый 37-й год

Александр Дементьев, историк (Университет Буэнос-Айреса)
Российская интеллигенция ждет новых репрессий, она пестует исторический параллелизм, в котором идентифицирует себя с жертвами. Пытается подражать им в пассивности и ожидании того, что за ними придут. Подробности...
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            Финалистам конкурса «Лидеры России» посоветовали «не ловить звезду»

            16 марта 2019, 18:30

            Текст: Алексей Нечаев,
            Сочи

            Версия для печати

            «Мне тренер всегда говорил, что каким бы звездным ты ни был, какие бы соревнования ни выигрывал, будь скромным, порядочным человеком, и все будет отлично», – сказал газете ВЗГЛЯД олимпийский чемпион Алексей Немов, который вошел в наблюдательный совет кадрового конкурса «Лидеры России». Своими впечатлениями о проходящем финале в Сочи также поделился другой член совета Владимир Толстой.

            Член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов поблагодарил первого замруководителя администрации президента, наставника конкурса Сергея Кириенко за приглашение присоединиться к совету. Он отметил, что туда вошли исключительно профессионалы своего дела.

            «То, что у нас есть возможность выбирать лучших людей на руководящие должности в России – это очень здорово и круто», – сказал Немов.

            По его словам, основная задача наблюдательного совета заключается в том, чтобы конкурс был понятным, простым и честным. «Я за то, чтобы люди своим трудом доказывали, что они лучшие. У нас хорошая рабочая обстановка. Мы вносим коррективы, свои дополнения. Сегодняшний конкурс уровнем выше, чем в прошлом году», – считает Немов.

            В свою очередь другой член наблюдательного совета, советник президента по культуре Владимир Толстой также отметил, что совет обязан обеспечить прозрачность и чистоту конкурса.

            «Мы ни во что не вмешиваемся. Мы наблюдаем за тем, как работают участники, команды, оценщики, эксперты. У меня есть ощущение, что это абсолютно честная история. В ином случае мы не стали бы участвовать в этом. Члены наблюдательного совета отвечают за чистоту конкурса своей репутацией», – рассказал Толстой газете ВЗГЛЯД.

            Немов пожелал финалистам «не поймать звезду» в случае победы. «Нужно быть самим собой. Есть такие прецеденты, что люди, которые выиграли, у них чуть ли уже не крылья за спиной. Мне тренер всегда говорил о том, что каким бы звездным ты ни был, какие бы соревнования ни выигрывал, будь скромным, порядочным человеком, и все будет отлично. Наша задача состоит в том, чтобы участники были достойными людьми», – подытожил Немов.

            Толстой отметил также, что ему нравится сама атмосфера, которая воцарилась в эти дни в Сочи. «Финальная стадия – это очень жесткое соревнование. Сюда попали те, кто уже отличился. Они уже могут считать себя победителями. Тем не менее, из 300 человек будет отобрано 100 и это довольно жесткая конкуренция. Атмосфера при этом очень доброжелательная, командная. Это говорит о том, что лидеры обязаны уметь подчинять себя интересам всех. Только в этом случае они подлинные лидеры. Желаю удачи каждому», – сказал Толстой, добавив, что для него стала сюрпризом конкуренция не только между финалистами, но и их наставниками, «которые борются за лучших среди молодых лидеров».

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сочи проходит финал кадрового конкурса «Лидеры России». Он начался в четверг и завершится в воскресенье. С приветственным словом выступил Сергей Кириенко. Пожелав участникам финала удачи, он отметил, что среди наставников и организаторов соревнования есть своя борьба за лучших «лидеров России».

            Каждый финалист конкурса получит по 1 млн рублей на повышение квалификации в любом российском вузе. Главный приз – это возможность развития своей карьеры. 86 из 100 победителей прошлого года получили повышения и новые должности.

            Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. На него было подано более 227 тыс. заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. С 18 января по 21 февраля прошли региональные полуфиналы, по итогам которых были определены 300 финалистов.

            «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.


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