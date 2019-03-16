Финалистам конкурса «Лидеры России» посоветовали «не ловить звезду»

«Мне тренер всегда говорил, что каким бы звездным ты ни был, какие бы соревнования ни выигрывал, будь скромным, порядочным человеком, и все будет отлично», – сказал газете ВЗГЛЯД олимпийский чемпион Алексей Немов, который вошел в наблюдательный совет кадрового конкурса «Лидеры России». Своими впечатлениями о проходящем финале в Сочи также поделился другой член совета Владимир Толстой.

Член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России», четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов поблагодарил первого замруководителя администрации президента, наставника конкурса Сергея Кириенко за приглашение присоединиться к совету. Он отметил, что туда вошли исключительно профессионалы своего дела.

«То, что у нас есть возможность выбирать лучших людей на руководящие должности в России – это очень здорово и круто», – сказал Немов.

По его словам, основная задача наблюдательного совета заключается в том, чтобы конкурс был понятным, простым и честным. «Я за то, чтобы люди своим трудом доказывали, что они лучшие. У нас хорошая рабочая обстановка. Мы вносим коррективы, свои дополнения. Сегодняшний конкурс уровнем выше, чем в прошлом году», – считает Немов.

В свою очередь другой член наблюдательного совета, советник президента по культуре Владимир Толстой также отметил, что совет обязан обеспечить прозрачность и чистоту конкурса.

«Мы ни во что не вмешиваемся. Мы наблюдаем за тем, как работают участники, команды, оценщики, эксперты. У меня есть ощущение, что это абсолютно честная история. В ином случае мы не стали бы участвовать в этом. Члены наблюдательного совета отвечают за чистоту конкурса своей репутацией», – рассказал Толстой газете ВЗГЛЯД.

Немов пожелал финалистам «не поймать звезду» в случае победы. «Нужно быть самим собой. Есть такие прецеденты, что люди, которые выиграли, у них чуть ли уже не крылья за спиной. Мне тренер всегда говорил о том, что каким бы звездным ты ни был, какие бы соревнования ни выигрывал, будь скромным, порядочным человеком, и все будет отлично. Наша задача состоит в том, чтобы участники были достойными людьми», – подытожил Немов.

Толстой отметил также, что ему нравится сама атмосфера, которая воцарилась в эти дни в Сочи. «Финальная стадия – это очень жесткое соревнование. Сюда попали те, кто уже отличился. Они уже могут считать себя победителями. Тем не менее, из 300 человек будет отобрано 100 и это довольно жесткая конкуренция. Атмосфера при этом очень доброжелательная, командная. Это говорит о том, что лидеры обязаны уметь подчинять себя интересам всех. Только в этом случае они подлинные лидеры. Желаю удачи каждому», – сказал Толстой, добавив, что для него стала сюрпризом конкуренция не только между финалистами, но и их наставниками, «которые борются за лучших среди молодых лидеров».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сочи проходит финал кадрового конкурса «Лидеры России». Он начался в четверг и завершится в воскресенье. С приветственным словом выступил Сергей Кириенко. Пожелав участникам финала удачи, он отметил, что среди наставников и организаторов соревнования есть своя борьба за лучших «лидеров России».

Каждый финалист конкурса получит по 1 млн рублей на повышение квалификации в любом российском вузе. Главный приз – это возможность развития своей карьеры. 86 из 100 победителей прошлого года получили повышения и новые должности.

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. На него было подано более 227 тыс. заявок от руководителей со всей страны и из 68 иностранных государств. С 18 января по 21 февраля прошли региональные полуфиналы, по итогам которых были определены 300 финалистов.

«Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.