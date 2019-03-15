Курс доллара обновил минимум 2019 года

Курс доллара США показал самое минимальное значение в 2019 году, он опустился ниже 65,16 рубля.

Об этом свидетельствуют данные биржи, передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу сообщалось, что на открытии торгов на Московской бирже курс доллара снизился относительно закрытия предыдущих торгов, а курс евро вырос.