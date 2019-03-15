Ученые нашли генетическую связь между Россией и Испанией

Ведущие палеогенетики мира восстановили ДНК древнейших жителей Испании и выяснили, что около 5 тыс. лет назад на ее территорию проникли выходцы из российских степей Прикаспия и полностью заместили местных мужчин.

Выводы исследователей были опубликованы в журнале Science, передает РИА «Новости».

Исследователь Карлос Лалуэза-Фокс из Института эволюционной биологии в Барселоне (Испания) заявил, что данное открытие «потрясает воображение»; оно свидетельствует «о резких генетических переменах, следы которых очень сложно заметить, если они существуют, в археологических данных».

По его словам, пока не выяснено, что именно послужило причиной «вымирания» местных мужчин, и «совсем не обязательно, что их убили или изгнали».

В настоящее время лингвисты и историки говорят о двух наиболее общепринятых гипотезах происхождения индоевропейской языковой семьи – «анатолийской» и «каспийской». Согласно первой, общий предок индоевропейских языков возник в Анатолии (территория современной Турции), а вторая переносит родину данной языковой семьи в прикаспийские степи, где жили представители так называемой «ямной культуры», племена кочевников-скотоводов.

Последние генетические исследования, проведенные в том числе и в России, демонстрируют, что каспийская гипотеза ближе к истине. Сравнения ДНК древних людей показывают, что жители степей Причерноморья и Каспия быстро заместили коренных обитателей Центральной Европы примерно 7-5 тыс. лет назад, основав так называемую культуру боевых топоров.

Ее представители и считаются теперь первыми «настоящими» европейцами.

Лалуэза-Фокс и его коллеги, работающие под руководством палеогенетика Дэвида Рейча из Гарвардского университета (США), решили проверить, как сильно эти люди повлияли на историю самой западной части субконтинента, Иберийского полуострова.

Многие антропологи и палеонтологи считают территорию современной Испании, изолированную от остальных регионов Европы почти непреодолимыми горными массивами и ледниками в прошлом, своего рода прибежищем для многих групп древних людей, вымерших или исчезнувших в других уголках Земли.

Так, неандертальцы просуществовали в Иберии на несколько десятков тысяч лет дольше, чем в остальных частях Евразии, что подтверждается и генетическими, и палеонтологическими находками.

Потому весомая часть исследователей считала, что потомки первых охотников-собирателей, проникших на субконтинент 40 тысяч лет назад, могли пережить «нашествие» степных народов в Испании и оставить свои следы в ДНК современных жителей полуострова. В этого, к примеру, говорит существование басков, говорящих не на индоевропейском языке.

Для ответа на данный вопрос Рейч с коллегами извлекли обрывки генетического материала из костей четырех сотен древних обитателей Иберии, живших на полуострове в последние 13 тыс. лет, восстановили их и сравнили их между собой.

Ученых интересовали Y-хромосомы и митохондриальная ДНК, передающиеся от отцов и матерей к их детям, а также наборы мелких мутаций в остальных частях генома.

Выяснилось, что сторонники изоляционной теории частично ошибались – жители Испании подверглись двум генетическим «вторжениям», которые оставили следы в ДНК их современных и древних потомков.

Первое из них произошло примерно 13 тыс. лет назад, когда одна группа охотников-собирателей частично заместила другую, а второе было связано с миграциями первых племен индоевропейцев.

По словам ученых, это событие затронуло мужчин и женщин совершенно по-разному. Генетические следы древних иберийцев полностью исчезли около 5 тыс. лет назад, тогда остальные части генома, в том числе женская часть ДНК, были примерно поровну поделены между «аборигенами» и «мигрантами».

Ученые пока не знают, с кем связаны эти половые различия, но подчеркивают, что это не обязательно связано с военными конфликтами и массовым уничтожением местных мужчин.

Например, существует теория, что женщины предпочитали вступать в отношения с мигрантами по каким-либо социальным или иным «мирным» причинам.

Нечто похожее, как недавно выяснилось, происходило во время проникновения культуры «боевых топоров» в Германию.

Примечательно, что эти резкие изменения затронули не только предков современных испанцев и португальцев, но и басков – это подтверждает популярную в данный момент гипотезу о том, что генетические перемены не всегда ведут к сдвигам в культуре, языке и других отличительных признаках народов.

Исследователи надеются, что собранные ими данные помогут историкам и археологам по-новому взглянуть на различные летописи, артефакты и прочие следы существования народов Иберии и раскрыть новые, ранее неизвестные перипетии их жизни.

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