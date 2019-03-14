ЦБ отозвал лицензию у тольяттинского банка

Банк России с 14 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тольяттинского «Банка развития технологий и сбережений» («РТС-Банк»).

Бизнес-модель «РТС-Банка» носила кэптивный характер. Основным видом деятельности являлось кредитование компаний для финансирования ряда строительных проектов. Возникшие трудности привели к формированию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов – более 60% кредитного портфеля сформированы проблемной и безнадежной ссудной задолженностью. Банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем ЦБ неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери.

Надлежащая оценка кредитного риска по требованию ЦБ выявила значительное (около 40%) снижение размера собственных средств банка и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, сообщается на сайте Банка России.

Кроме того, для сокрытия реального финансового положения банка и искусственного поддержания величины капитала для обеспечения формального соблюдения обязательных нормативов АО «РТС-Банк» осуществлялись непрозрачные для надзорного органа операции.

«РТС-Банк» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 332 место в банковской системе России.