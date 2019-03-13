Генпрокуратура проверит информацию о взимании двойной платы за вывоз ТКО

Генеральный прокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании с граждан некоторых регионов двойной платы за вывоз твердых коммунальных отходов.

«В связи с размещением в сети Интернет информации о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов Российской Федерации незамедлительно, с привлечением уполномоченных контролирующих органов и представителей общественных экспертных сообществ, организовать проверки соблюдения требований законодательства в указанной сфере», – передает слова Куренного ТАСС.

Главным образом планируется проверить законность взимания двойной платы. Также Куренной отметил: «при наличии оснований будет инициироваться перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей в себя плату за обращение с ТКО».

В начале марта ОНФ представил доклад по итогам проверки реализации «мусорной реформы».