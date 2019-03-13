Составлен рейтинг самых дешевых европейских городов для поездок на выходные

Взгляд
13 марта, среда  |  Последнее обновление — 12:33  |  vz.ru
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Украина сделала все для потери газового транзита

Газпром впервые на бумаге зафиксировал закрытие части украинского транзитаФото: Gleb Garanich/Reuters
С января 2020 года прекращается транзит газа с Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Газпром официально уведомил об этом Болгарию в письме. Украина тем временем продолжает стенать, что она сделала для сохранения транзита все, что могла, но ненавистная Россия, а теперь еще и Германия, все испортили. Почему худшие опасения «Нафтогаза» начинают оправдываться? Подробности...
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Почему КГБ не смог предотвратить распад СССР

Так бесславно заканчивалась история КГБ СССРФото: Андрей Соловьев, Геннадий Хамельянин/ТАСС
Шестьдесят пять лет назад, 13 марта 1954 года, был образован Комитет государственной безопасности СССР. Аббревиатура КГБ стала одним самых узнаваемых советских (и русских в целом) символов в мире. А само ведомство заслужило репутацию организации, преследующей граждан своей страны по политическим мотивам. Как в реальности был устроен КГБ и виновен ли он в развале СССР? Подробности...
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Почему создатель технологии для Superjet 100 решил спасать брошенных животных

Сейчас для Sukhoi Superjet настали непростые времена, но эти трудности преодолимы, говорит КремзаФото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
«Собрали деньги, лекарства закупили, запланировали субботники», – рассказал газете ВЗГЛЯД Иван Кремза, заместитель главного технолога на авиазаводе, производящем «Суперджеты». Помощь предназначена для брошенных домашних животных, которых немало в Комсомольске-на-Амуре, где живет и работает Кремза. Сейчас ему пришлось временно отвлечься от помощи «братьям меньшим» ради участия в финале конкурса «Лидеры России».  Подробности...
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Что стоит за скоротечным военным конфликтом Пакистана и Индии

У скоротечного военно-воздушного конфликта Индии и Пакистана есть глубокая подоплекаФото: Saeed Ali Achakzai/Reuters
Как и предсказывали аналитики, вспыхнувший между Индией и Пакистаном конфликт не привел к крупномасштабному обострению. Хотя войска обеих стран по-прежнему находятся в боевой готовности, боевые столкновения прекратились. Однако предпосылки конфликта никуда не исчезли и обязательно проявятся вновь. В чем же они состоят? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Тень нацизма встает в Германии в полный рост

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда президент Германии утверждает, что в стране растет антисемитизм, для всего остального мира это выглядит так, будто чисто расовые немцы взялись за старое, несмотря на Нюрнберг. А это не так! Подробности...

Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества

Владимир Ардаев, журналист, политический обозреватель
Десятки, а может, сотни миллионов людей на планете находятся где-то между жизнью и смертью. На этой тонкой черте они балансируют почти в полной тишине. Мир гораздо больше интересуют сексуальные приключения Харви Вайнштейна. Подробности...
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Ненависть к патриотизму – экспортный товар

Сергей Лукьяненко, писатель
По части ура-патриотизма, зажима свободы слова и общественной нетерпимости к инакомыслящим США явно были впереди СССР. Во всяком случае, когда речь касалась обычных граждан и мелкого фрондерства. Подробности...
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    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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            Составлен рейтинг самых дешевых европейских городов для поездок на выходные

            13 марта 2019, 12:21

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Вильнюс признан одним из самых дешевых городов Европы для поездок на выходные.

            Рейтинг составлен согласно информации ежегодного барометра расходов Post Office Travel Money, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun.

            Выходные в Вильнюсе обойдутся в 170 евро (12,5 тыс. рублей) на одного человека. В эти расходы входят три дня проживания в гостинице, ужин на двоих, напитки, экскурсии по достопримечательностям, поездки на транспорте и несколько других параметров.

            Чуть дороже обойдется поездка в Белград, там траты составят 175 евро (12,9 тыс. рублей). На третьем месте значится Варшава, на уик-энд в которой придется потратить порядка 185 евро (13,7 тыс. рублей).

            В списке также значится Москва (выходные в ней обойдутся в 217 евро или 16 тыс. рублей), Прага (220 евро), Бухарест (195 евро) Порту и Лиссабон (202 евро) и Братислава (172 евро).


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