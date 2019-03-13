Составлен рейтинг самых дешевых европейских городов для поездок на выходные

Вильнюс признан одним из самых дешевых городов Европы для поездок на выходные.

Рейтинг составлен согласно информации ежегодного барометра расходов Post Office Travel Money, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Sun.

Выходные в Вильнюсе обойдутся в 170 евро (12,5 тыс. рублей) на одного человека. В эти расходы входят три дня проживания в гостинице, ужин на двоих, напитки, экскурсии по достопримечательностям, поездки на транспорте и несколько других параметров.

Чуть дороже обойдется поездка в Белград, там траты составят 175 евро (12,9 тыс. рублей). На третьем месте значится Варшава, на уик-энд в которой придется потратить порядка 185 евро (13,7 тыс. рублей).

В списке также значится Москва (выходные в ней обойдутся в 217 евро или 16 тыс. рублей), Прага (220 евро), Бухарест (195 евро) Порту и Лиссабон (202 евро) и Братислава (172 евро).