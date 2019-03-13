Половина штабов Навального закрылись после выборов президента

Половина штабов, открытых блогером Алексеем Навальным в рамках «предвыборной кампании», закрылись в течение года после выборов из-за нехватки финансирования.

С декабря 2016 по март 2018 года Навальный заявил об открытии 81 штаба, сообщает канал «Разбор Полетов Два» на «Яндекс. Дзен». Однако почти сразу после завершения «избирательной кампании» – с 30 марта по 2 апреля – закрылись 29 штабов. В конце апреля сторонник Навального Леонид Волков объявил о реорганизации, после чего прекратили работу еще 11 штабов. Таким образом, всего прекратили деятельность 40 отделений, в том числе в Астрахани, Брянске, Кургане, Курске и Сыктывкаре.

Причиной закрытия стала нехватка средств на содержание штабов. «Нет денег на аренду помещений, на зарплаты сотрудникам, да и вообще, ни на что», – пишет автор канала.

Он уточнил, что сотрудники многих штабов, в том числе в Сургуте и Барнауле, жаловались на невыплату заработной платы. «Действительно, от такого не только закроешься и перестанешь поддерживать Навального, но и перейдешь в какую-то более щедрую структуру. Именно поэтому экс-сотрудники штабов зачастую переходят в «Открытую Россию», – отмечается в посте.

«Но такую неутешительную статистику не хочет раскрывать центральный штаб, который до сих пор считает, что в Магнитогорске и Оренбурге есть работающие отделения, несмотря на то, что они закрылись 28 февраля этого года и 31 марта прошлого года соответственно», – отмечает автор канала.

В ноябре прошлого года координатор закрытого в октябре штаба Алексея Навального в Архангельске Александр Песков сообщил, что блогер полгода не платил активистам зарплату. При этом сам Навальный, судя по всему, в деньгах не нуждается. Так блогер за день нашел 2 млн рублей на оплату долга судебным приставам и потратил на отдых в Таиланде около 1 млн рублей.