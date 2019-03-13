Контроль поставок еды в госучреждения могут ужесточить

Массовая вспышка дизентерии в детских садах Москвы в конце прошлого года может привести к ужесточению контроля поставок продуктов в госучреждения социальной сферы по всей России.

Вице-премьер Алексей Гордеев на прошлой неделе дал поручение проработать вопрос по установлению контроля за качеством продуктов для государственных организаций социальной сферы (больницы, школы, детские сады и пр.). Документ направлен главам Минсельхоза, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Роспотребнадзора и АНО «Роскачество». Вопрос касается не только поставок продуктов, но и оказания услуг общественного питания в подобных госучреждениях. Соответствующие предложения вице-премьер просит представить в правительство, при необходимости – с проектом нормативного акта, пишет «Коммерсант».

Представитель вице-премьера Алена Жукова подтвердила отправку документа. По ее словам, поручение дано по итогам встречи Гордеева с руководителем Роскачества Максимом Протасовым в конце февраля.

Тема качества продуктов, поставляемых в госучреждения, активно обсуждается с декабря 2018 года, когда стало известно о массовой вспышке дизентерии в московских детских садах. По данным Роспотребнадзора, в семи учреждениях было выявлено 127 случаев кишечной инфекции, в том числе 57 случаев дизентерии. Причиной мог быть творог, произведенный липецким ООО «Чаплыгинмолоко». Поставкой продукции для детских садов занимался комбинат питания «Конкорд» Евгения Пригожина. В начале февраля в «Конкорде» заверили, что «юридических отношений» с «Чаплыгинмолоко» не имеют, а в конце того же месяца в комбинате заявили о готовности начать выплаты компенсаций пострадавшим.

Источник в пищевой компании утверждает, что крупные поставщики продуктов в госучреждения сами проходят все необходимые исследования в аккредитованных лабораториях, на что тратят более 10 млн долларов в год. Теперь, по его словам, «фактически предлагается проходить дополнительные, излишние проверки». По его подсчетам, расходы на исследование одной категории товара могут достигать 20-30 млн рублей в год. В результате средние и небольшие поставщики рискуют не справиться с ростом издержек и будут вынуждены отказаться от участия в контрактах, предупреждает источник. Кроме того возникает риск монополии на проверки продуктов для госучреждений только в определенных лабораториях, где цены за услуги будут на 30% выше, чем в среднем по рынку. При этом, подчеркивает источник, проверки не дают стопроцентной гарантии: исследования проводятся обычно на одной-двух партиях, а не на всей продукции.