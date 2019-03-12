Комитет Совфеда призвал отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах

Конституционный комитет Совета Федерации предлагает верхней палате парламента отклонить на заседании 13 марта закон о запрете хостелов в жилых домах, говорится в заключении комитета.

Решение комитета направлено в профильный комитет Совфеда по региональной политике. В заключении содержится рекомендация палате «создать согласительную комиссию для доработки документа», передает ТАСС.

В заключении комитета говорится, что «законом не устанавливается порядок вступления его в силу», в связи с чем документ должен начать действовать в течение 10 дней после официального опубликования.

«Комитет указывает, что десятидневный срок вступления в силу закона влечет за собой ограничение прав собственников жилых помещений, используемых для предоставления гостиничных услуг или услуг по временному размещению лиц. Дальнейшее использование ими таких помещений предполагает осуществления ряда технически сложных, дорогостоящих и длительных по времени процессов», – говорится в документе.

5 марта Госдума во втором чтении одобрила проект закона о запрете по размещению гостиниц в жилых помещениях. Согласно документу, «жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг» или услуг по временному размещению других людей.

Действующие нормы предполагают возможность устройства хостелов в квартирах на первых этажах или над нежилыми помещениями.