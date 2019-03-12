Квартиру миллионера из списка Forbes обокрали в Москве

Квартиру топ-менеджера компании «Сибур», миллионера из российского списка Forbes Дмитрия Кононова обокрали в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступило заявление от Дмитрия Конова, который сообщил, что из его квартиры, расположенной в Коробейниковом переулке, похитили дорогие ювелирные украшения», – сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе ГУМВД столицы подтвердили факт кражи. Там отметили, что в полицию 11 марта обратился гражданин 1970 года рождения с устным обращением о краже из квартиры, само преступление было совершено еще в новогодние праздники. По этому факту полиция начала проверку.