Песков не увидел новизны в журналистском расследовании о «Тройке Диалог»

Журналистское расследования о выводе денег из России через офшорную сеть «Тройки Диалог» содержит устаревшие, искаженные и неверные данные, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Там очень много фактов, которые были давно известны, они упоминались, что-то не соответствует действительности, что-то упоминается неверно, с искажениями, поэтому особой новизны в этом расследовании не содержится», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин в понедельник проведет встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. При этом пресс-секретарь не исключил, что на этой встрече глава ведомства может доложить президенту о ситуации вокруг этого расследования.

Ранее СМИ опубликовали данные расследования журналистского проекта OCCRP «Центр исследования коррупции и организованной преступности», согласно которому инвестиционная компания «Тройка Диалог» под руководством Рубена Варданяна якобы создала сеть офшоров, через которую из России выводились деньги, в том числе с использованием криминальных схем. Среди получателей средств от фирм этой офшорной сети OCCRP называет, в частности, виолончелиста Сергея Ролдугина, членов семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и людей ближнего окружения Рубена Варданяна.