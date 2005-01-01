Назван состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Тренерский штаб национальной сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы против сборных Бельгии и Казахстана.

В состав команды включили 26 футболистов. Они будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года с Бельгией (21 марта, Брюссель, стадион имени Короля Бодуэна, 22.45) и Казахстаном (24 марта, Астана, стадион «Астана Арена», 17.00), сообщается на сайте РФС.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все – ЦСКА Москва).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Обращаем внимание на то, что в данном списке возможны изменения.

Подготовку к матчу подопечные Станислава Черчесова начнут 17 марта в Новогорске.

Как отмечает РИА «Новости», Максим Беляев ранее выступал за молодежную сборную России, а также вызывался в состав первой национальной команды, но пока не провел за команду Черчесова ни одного официального матча.

Кроме того, за сборную России в матчах с Бельгией и Казахстаном могут дебютировать защитник «Витесса» Вячеслав Караваев, полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов и его одноклубник, нападающий Федор Чалов.