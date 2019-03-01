Умер поставщик «ножек Буша» в Россию

Ушел из жизни бизнесмен Михаил Любович – один из основателей компании «Союзконтракт», в середине 1990-х занимавшейся поставками в Россию куриных ножек из США.

Бизнесмена не стало в понедельник, 25 февраля, сообщает The Bell.

Информацию об этом РБК подтвердили экс-партнер «Союзконтракта» со ссылкой на сотрудников нынешней компании Любовича «Вега-Терминал» и источник окружения бывших бизнес-партнеров покойного.

Любович владел оптовой компанией «Вега-Терминал», одинцовским Мясомолочным комбинатом №1 и складским комплексом в Одинцово Московской области. Компания «Союзконтракт» основана двумя выпускниками Московского института стали и сплавов – Михаилом Любовичем и Алексеем Гольдштейном.

С начала 90-х «Союзконтракт» стал ввозить в Россию дешевые окорочка из США, поставки осуществлялись через голландскую головную компанию. К 1994 году Россия занимала третье место по объемам импорта этого товара.

К 1998 году долг «Союзконтракта» составлял 200 млн долларов. Сначала новые кредиторы отстранили от управления Гольдштейна, затем свою долю продал и Любович.

Гольдштейн скончался в июне прошлого года от инсульта.

Название «ножки Буша» появилось в 1990 году, когда было подписано торговое соглашение между Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем – старшим о поставке в СССР замороженных куриных окорочков. В то время советские прилавки пустовали, и «ножки Буша» пользовались большой популярностью.

По данным Росстата, в 2006-2007 года объем импорта «ножек Буша» в Россию составлял 1,3 млн тонн в год (935-940 млн долларов), а собственное производство мяса птицы в России составляло сопоставимую величину (1,4 млн тонн в 2006 году). В 2014 году, на фоне объявленной программы импортозамещения, объем зарубежных поставок мяса курицы упал до 454,5 тыс. тонн (801,7 млн долларов), а внутреннее производство выросло до 3,9 млн тонн. К 2016-му выпуск внутри страны увеличился до 4,5 млн тонн, а импорт сократился до 225,1 тыс. тонн.

В 2017 году Минсельхоз сообщал, что резкий рост собственного производства мяса курицы позволил начать поставки за рубеж. Объем экспорта за этот год составил 111,2 тыс. тонн мяса птицы – пока меньше импорта, но в полтора раза больше показателя экспорта 2016 года.

В начале 2017 года газета ВЗГЛЯД писала, что продажам российской курятины мешает ее цена.