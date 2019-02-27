Флагман грузинского ВПК объявил забастовку

Тбилисский авиационный завод в среду объявил бессрочную забастовку, сотрудники предприятия требуют увеличения зарплаты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным грузинского информационного агентства «Интерпрессньюс», в забастовке участвуют 120 работников – практически весь коллектив.

Сотрудники отмечают, что прибегли к такой мере протеста из-за того, что переговоры с государством, в ведении которого находится завод, при медиации профсоюзов не привели к успеху.

Средняя зарплата сотрудников сегодня – 850 лари (примерно 300 долларов). Они хотят, чтобы базовая возросла до 1 тыс. лари (360 долларов).

«Тбилавиастроитель» создан на базе 31-го авиазавода, который в советское время выпускал в Грузии военные самолеты. Завод и сейчас выпускает и ремонтирует Су. В планах предприятия начать в будущем году выпуск модернизированных штурмовиков Су-25, на которых не будет российских деталей. Стоимость такого самолета составит 20 млн долларов. Продавать намерены в страны арабского мира, а также государства Азии и Африки.

Кроме того, на базе «Тбилавиастроителя» создано грузино-израильское предприятие по производству авиационных запчастей из композитных материалов. Израиль представлен компанией Elbit Systems.