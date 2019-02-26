Таиланд высылает 11 нелегальных трудовых мигрантов из России

Власти Таиланда собираются депортировать из страны 11 россиян и еще четверых граждан Украины, Молдавии и Киргизии, которые нелегально работали в одном из магазинов Пхукета, сообщают местные СМИ.

Все 15 иностранцев занимались продажей традиционных тайских трав и лекарств в ориентированном на русскоязычных клиентов магазине. Среди арестованных – 14 женщин в возрасте от 26 до 56 лет и один 37-летний мужчина, передает «Интерфакс».

В январе из Таиланда были депортированы семь человек за нелегальную работу, в том числе Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка).