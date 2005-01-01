Колумбийских дипломатов выставили из Венесуэлы

Трое сотрудников колумбийского консульства с семьями пешком покинули Венесуэлу, сообщают информационные агентства.

Дипломатов при переходе через границу сопровождала полиция Венесуэлы, передает РИА «Новости».

Обстановка на границе двух стран стабилизировалась после столкновений.

Армия и полиция Венесуэлы находятся в полной готовности для отражения новых действий со стороны Колумбии.

Напомним, Венесуэла разорвала с Колумбией дипотношения. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро обвинил Колумбию в подготовке нападения на Венесуэлу.