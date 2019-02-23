Глава британского МИДа назвал Словению вассальным государством СССР

Словения была вассальным государством СССР, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

«Великобритания очень гордится трансформацией, произошедшей в Словении за последние 30 лет. Действительно замечательная трансформация из советского вассального государства в современную европейскую демократию, члена ЕС, члена НАТО», – цитирует RT слова Ханта, сказанные во время официального визита в Словению.

Это определение, как пишет Guardian, не понравилось экс-спикеру Национального собрания Словении Милану Брглезу. Он заявил, что ожидает от представителей своей страны «немедленной реакции на оскорбление государства и граждан», а не «покорного молчания».

Издание отмечает, что Словения была богатейшим государством в составе Югославии, и у нее были сложные отношения с СССР.

В июне старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Ирина Руднева, комментируя победу правоцентристов на выборах в Словении, говорила, что политическое поле Словении разделено на тех, кто ориентируется на Запад, и тех, кто стремится не потерять свою самостоятельность.