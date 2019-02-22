В Китае работодателям запретили требовать тест на беременность у женщин при найме

В Китае власти запретили работодателям во время собеседований с женщинами-кандидатами спрашивать о семейном положении и требовать прохождения теста на беременность.

Министерство труда, ресурсов и соцсобеспечения страны опубликовало документ, согласно которому запрещается указывать в объявлении о найме работника ограничения по половому признаку, задавать вопросы о семейном положении женщин-кандидатов, передает РИА «Новости».

Также из списка медицинского осмотра перед наймом на работу исключен тест на беременность.

За нарушение работодателей будут штрафовать от 10 тыс. до 50 тыс. юаней (7447 долларов).

В документе отмечается, что эти меры направлены на недопущение дискриминации женщин и для создания благоприятных условий для их занятости.